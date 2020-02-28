***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.02.2020 15:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF - İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON Yatırımcı Bilgi Formu eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822771
BIST
15:55106.524
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.894,61
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:556,2263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:556,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:55324,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,88
|Açılış
|: 324,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,78
|15.001.000
|% 15,76
|
|OYAYO
|3,81
|35.786.787
|% 12,72
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|INTEM
|10,30
|3.449.290
|% 8,19
|
|BUCIM
|3,44
|1.358.569
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,93
|1.337.362.712
|% -1,81
|
|ASELS
|28,00
|910.124.228
|% 0,07
|
|GARAN
|9,65
|433.398.395
|% -5,30
|
|AKBNK
|6,77
|244.365.424
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,34
|229.408.451
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|170.068.492
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|148.884.628
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|225.732.412
|% -2,94
|
|THYAO
|11,93
|1.337.362.712
|% -1,81
|
|YKBNK
|2,34
|229.408.451
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9892
|8,0292
|% 0,23
|
|Frank
|6,4147
|6,4534
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6541
|1,6624
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-15,16
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|-26,94
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|-13,03
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|
Seans Raporu
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