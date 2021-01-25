***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 12:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904116
BIST
13:491.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:497,3845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:498,9822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0406
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:49441,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 441,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:49
|MAALT
|231,10
|2.533.087
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.899.828
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.394.641
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.056.827
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|157.141.435
|% -9,59
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|OZRDN
|12,15
|8.812.451
|% -5,59
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,27
|1.083.528.886
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,20
|1.003.543.534
|% 3,32
|
|KARSN
|5,16
|838.188.942
|% 9,09
|
|GARAN
|9,65
|666.615.442
|% -1,13
|
|TSKB
|1,99
|584.321.787
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|584.321.787
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|324.088.622
|% 4,73
|
|PETKM
|5,27
|1.083.528.886
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,49
|449.340.655
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|838.188.942
|% 9,09
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3817
|7,3845
|% -0,35
|
|Euro
|8,9788
|8,9822
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0790
|10,1295
|% -0,29
|
|Frank
|8,2931
|8,3430
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,31
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,61
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.927
|2.971
|12,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|12,04
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|5,82
|
|Çeyrek
|706
|723
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|0,34
|