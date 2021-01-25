***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 12:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19-02-2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904119
BIST
13:461.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:467,3877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:468,9845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:46441,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 441,48
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:46
|MAALT
|231,10
|2.533.087
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|10.382.626
|% 9,99
|
|ESEN
|26,86
|126.821.665
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|9.961.670
|% -10,00
|
|AGYO
|4,27
|155.158.184
|% -8,96
|
|OZRDN
|12,08
|8.768.934
|% -6,14
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,28
|1.078.924.638
|% 3,13
|
|KOZAL
|118,10
|990.806.464
|% 3,23
|
|KARSN
|5,14
|834.574.677
|% 8,67
|
|GARAN
|9,65
|665.997.726
|% -1,13
|
|TSKB
|1,99
|583.967.274
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|583.967.274
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|322.836.414
|% 4,73
|
|PETKM
|5,28
|1.078.924.638
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,50
|447.910.183
|% 0,40
|
|KARSN
|5,14
|834.574.677
|% 8,67
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3877
|% -0,30
|
|Euro
|8,9767
|8,9845
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0742
|10,1247
|% -0,33
|
|Frank
|8,2942
|8,3441
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9631
|1,9729
|% -0,32
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|9,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|9,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|4,37
|
|Çeyrek
|706
|722
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,33
|