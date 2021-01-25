***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08-01-2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarARE İstanbul Portfoy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904122BIST