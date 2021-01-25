***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 12:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-01-2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARE İstanbul Portfoy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904122
BIST
13:441.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:447,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:448,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:44441,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 441,52
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:44
|MAALT
|231,10
|2.525.923
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.814.144
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.380.666
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|9.916.544
|% -10,00
|
|AGYO
|4,28
|154.909.612
|% -8,74
|
|OZRDN
|12,14
|8.750.471
|% -5,67
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,27
|1.056.415.910
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,20
|989.228.122
|% 3,32
|
|KARSN
|5,14
|830.533.676
|% 8,67
|
|GARAN
|9,64
|647.165.213
|% -1,23
|
|TSKB
|1,99
|583.568.457
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|583.568.457
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,56
|322.532.681
|% 5,41
|
|PETKM
|5,27
|1.056.415.910
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,50
|437.201.233
|% 0,40
|
|KARSN
|5,14
|830.533.676
|% 8,67
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3858
|% -0,33
|
|Euro
|8,9765
|8,9823
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0730
|10,1235
|% -0,35
|
|Frank
|8,2924
|8,3423
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% -0,33
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|9,00
|
|Tam
|2.910
|2.984
|8,53
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|4,13
|
|Çeyrek
|706
|722
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|0,34
|