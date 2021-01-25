***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 12:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-06-2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IFY İstanbul Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904123
BIST
13:451.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:457,3871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:458,9850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:45441,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,34
|Açılış
|: 441,48
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:43
|MAALT
|231,10
|2.515.986
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.727.360
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.380.666
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|9.916.544
|% -10,00
|
|AGYO
|4,28
|154.599.349
|% -8,74
|
|OZRDN
|11,93
|8.663.713
|% -7,30
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,27
|1.052.065.129
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,30
|988.502.577
|% 3,41
|
|KARSN
|5,15
|827.682.674
|% 8,88
|
|GARAN
|9,64
|646.189.422
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|578.106.982
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|578.106.982
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,56
|322.226.332
|% 5,41
|
|PETKM
|5,27
|1.052.065.129
|% 2,93
|
|KARSN
|5,15
|827.682.674
|% 8,88
|
|EKGYO
|2,50
|408.472.674
|% 0,40
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3878
|% -0,30
|
|Euro
|8,9785
|8,9847
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0721
|10,1226
|% -0,36
|
|Frank
|8,2924
|8,3424
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9631
|1,9729
|% -0,32
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,52
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|9,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|9,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|4,37
|
|Çeyrek
|706
|722
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,01
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,37
|