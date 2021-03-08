***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.03.2021 16:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916001
BIST
16:301.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,41
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:307,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1335
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:309,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1279
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:30417,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,80
|Açılış
|: 417,08
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:30
|FADE
|11,55
|73.787.967
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|122.053
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.311.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,24
|1.642.705.809
|% 3,65
|
|GARAN
|9,07
|1.631.332.009
|% -1,95
|
|KOZAL
|131,90
|1.108.891.044
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,28
|1.084.159.124
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.068.295.393
|% -0,81
|
|PETKM
|6,24
|1.642.705.809
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,39
|637.013.217
|% -2,85
|
|GARAN
|9,07
|1.631.332.009
|% -1,95
|
|HALKB
|5,41
|925.837.825
|% 0,37
|
|SKBNK
|1,38
|218.898.828
|% -2,13
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6610
|7,6655
|% 1,77
|
|Euro
|9,0952
|9,1079
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,5840
|10,6370
|% 1,79
|
|Frank
|8,1763
|8,2255
|% 1,47
|
|Riyal
|2,0374
|2,0476
|% 1,78
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,17
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,87
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|38,00
|
|Tam
|2.764
|2.835
|37,75
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|18,26
|
|Çeyrek
|670
|686
|9,13
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|68,96
|68,96
|-0,40
|