***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.04.2021 17:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922647
BIST
17:301.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 31,31
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:308,1381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1018
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:309,6059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:30452,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 452,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.613
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.973.300
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.286.095
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.045.937
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,95
|3.798.179.670
|% 3,89
|
|FROTO
|203,50
|1.001.037.917
|% 5,28
|
|KOZAL
|120,70
|979.357.593
|% 1,43
|
|SASA
|46,28
|918.550.615
|% 2,57
|
|PETKM
|6,03
|826.325.994
|% 4,87
|
|GARAN
|6,95
|3.798.179.670
|% 3,89
|
|SKBNK
|1,22
|312.659.683
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|291.729.748
|% -0,52
|
|TSKB
|1,39
|192.031.785
|% 2,96
|
|PETKM
|6,03
|826.325.994
|% 4,87
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1377
|8,1459
|% -1,14
|
|Euro
|9,5830
|9,6074
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,2495
|11,3059
|% -0,65
|
|Frank
|8,6047
|8,6565
|% -1,02
|
|Riyal
|2,1706
|2,1815
|% -0,90
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,11
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.034
|9,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|3,81
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|1,14
|