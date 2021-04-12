***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.04.2021 12:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926621
BIST
15:011.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,36
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:018,1508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:019,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:01456,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 456,97
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:01
|PENGD
|4,51
|140.306.236
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|636.383
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|816.386
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.624.115
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,55
|275.577.656
|% -9,67
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,83
|954.988.379
|% -4,23
|
|EREGL
|16,39
|498.448.221
|% 0,49
|
|HALKB
|4,60
|467.021.830
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|443.791.470
|% -0,15
|
|PETKM
|6,10
|423.992.277
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,07
|253.125.917
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|217.179.983
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|467.021.830
|% 1,32
|
|TSKB
|1,36
|107.949.574
|% 0,74
|
|GSRAY
|3,55
|275.577.656
|% -9,67
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1473
|8,1508
|% -0,05
|
|Euro
|9,7032
|9,7078
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1832
|11,2393
|% 0,37
|
|Frank
|8,7872
|8,8401
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% -0,07
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|0,64
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,79
|63,79
|0,84
|