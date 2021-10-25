***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.10.2021 12:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18-10-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZB Fonun Risk Değeri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972147
BIST
13:071.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
13:079,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1481
|Açılış
|: 9,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
13:0711,3367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1443
|Açılış
|: 11,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
13:07564,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 10,52
|Açılış
|: 564,09
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler13:07
|MERIT
|26,18
|24.001.926
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.815.618
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|518.031
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|64.512.618
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.410.286
|% 9,77
|
|AGESA
|20,36
|3.732.658
|% -5,04
|
|YUNSA
|12,68
|10.766.912
|% -5,02
|
|KERVN
|0,76
|783.948
|% -5,00
|
|SERVE
|14,50
|103.761
|% -4,61
|
|ANGEN
|23,16
|158.971.550
|% -4,06
|
|GARAN
|8,99
|1.904.003.552
|% -1,43
|
|SASA
|29,16
|613.385.061
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,59
|594.480.091
|% 0,39
|
|GUBRF
|63,65
|505.598.531
|% 8,25
|
|TUPRS
|140,60
|493.146.638
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,59
|594.480.091
|% 0,39
|
|GARAN
|8,99
|1.904.003.552
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,98
|212.579.706
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,51
|472.919.725
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,50
|453.588.027
|% -0,27
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7467
|9,7507
|% 1,54
|
|Euro
|11,3308
|11,3367
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,3699
|13,4369
|% 1,54
|
|Frank
|10,5623
|10,6259
|% 1,15
|
|Riyal
|2,5922
|2,6052
|% 1,55
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,45
|
|Altın Gr.
|564
|564
|10,79
|
|Cumhuriyet
|3.720
|3.776
|89,00
|
|Tam
|3.703
|3.796
|91,58
|
|Yarım
|1.790
|1.836
|44,30
|
|Çeyrek
|898
|918
|22,15
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,14
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,45
|