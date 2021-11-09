***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.11.2021 14:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk değeri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976250
BIST
14:511.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:519,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0393
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:5111,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0408
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:51570,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,71
|Açılış
|: 570,33
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:51
|TSPOR
|6,18
|26.678.288
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,25
|29.310.394
|% 7,32
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|GSRAY
|4,16
|341.226.344
|% 6,12
|
|KARYE
|13,00
|163.074.063
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|358.404.650
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.973.448
|% -9,90
|
|INVEO
|28,70
|13.339.790
|% -9,18
|
|AKFGY
|5,38
|30.600.046
|% -9,12
|
|GARAN
|10,85
|1.842.103.919
|% 0,65
|
|PETKM
|6,94
|1.774.380.959
|% 1,76
|
|SISE
|9,35
|1.644.904.836
|% 4,24
|
|THYAO
|18,09
|1.367.780.830
|% 0,22
|
|YKBNK
|3,13
|980.643.824
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|980.643.824
|% 2,96
|
|PETKM
|6,94
|1.774.380.959
|% 1,76
|
|SISE
|9,35
|1.644.904.836
|% 4,24
|
|ODAS
|1,51
|267.290.578
|% 2,03
|
|GARAN
|10,85
|1.842.103.919
|% 0,65
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7115
|9,7169
|% 0,41
|
|Euro
|11,2525
|11,2632
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,1488
|13,2147
|% 0,44
|
|Frank
|10,5784
|10,6422
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5815
|2,5944
|% 0,33
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,26
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.774
|3.831
|4,00
|
|Tam
|3.755
|3.849
|3,96
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,91
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|0,33
|