***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.11.2021 12:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12-04-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF Fon risk değeri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980238
BIST
14:221.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2213,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2074
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2214,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3499
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:22757,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 22,84
|Açılış
|: 757,56
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SONME
|31,02
|3.607.868
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.652
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,36
|132.509.101
|% -8,94
|
|ASELS
|22,44
|1.774.128.539
|% -1,32
|
|KOZAL
|129,90
|1.662.110.116
|% 7,71
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|SASA
|42,72
|1.081.093.372
|% -0,56
|
|THYAO
|17,06
|943.047.893
|% -1,50
|
|YKBNK
|3,19
|573.928.740
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,54
|818.300.720
|% -0,91
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|TSKB
|1,48
|152.158.217
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,27
|216.331.671
|% 0,44
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0157
|13,0237
|% 1,62
|
|Euro
|14,7715
|14,8188
|% 2,42
|
|Sterlin
|17,4623
|17,5499
|% 2,75
|
|Frank
|14,2445
|14,3304
|% 3,09
|
|Riyal
|3,4884
|3,5059
|% 2,44
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,23
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,23
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.059
|154,00
|
|Tam
|4.959
|5.085
|152,87
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|73,95
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|36,97
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-2,09
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:32ESCOM
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 098, 869 adet işlem
-
14:31GUBRF
Yüzde 4.18 oranında artışla 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 854 adet işlem
-
14:30ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 070, 148 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 947
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK