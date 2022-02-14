***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2022 16:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF Fon risk değeri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001541
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1077
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6107
En Düşük
13,4772
18:0515,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0608
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4032
En Düşük
15,3137
18:05815,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,98
|Açılış
|: 815,14
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
816,10
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.873.283
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.573.027
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.486.363
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.136.557
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|21.872.406
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|37.890.587
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.363.045
|% -9,48
|
|THYAO
|28,68
|6.274.524.669
|% -3,17
|
|ASELS
|21,84
|2.135.915.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,10
|2.111.698.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,57
|1.855.568.980
|% -3,50
|
|EREGL
|27,98
|1.729.286.788
|% -3,78
|
|YKBNK
|4,10
|2.111.698.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|643.409.624
|% -2,59
|
|THYAO
|28,68
|6.274.524.669
|% -3,17
|
|KRDMD
|11,57
|1.855.568.980
|% -3,50
|
|MOBTL
|2,05
|276.999.413
|% 6,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6022
|13,6107
|% 0,80
|
|Euro
|15,3792
|15,3949
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,3383
|18,4302
|% 0,52
|
|Frank
|14,6173
|14,7054
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6108
|3,6289
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|3,78
|
|Altın Gr.
|813
|813
|5,23
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|0,16
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
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17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında