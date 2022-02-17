***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.02.2022 16:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu (2021 getirisi ve portföy dağılımında güncellenmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002385
BIST
16:152.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,23
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:1513,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0268
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:1515,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:15828,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 9,63
|Açılış
|: 828,12
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.759.495
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.586.993
|% 9,91
|
|PKENT
|640,80
|1.468.714
|% -9,99
|
|ERSU
|6,40
|127.220.096
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.396.113
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,68
|5.170.215.999
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,88
|1.634.013.429
|% 0,08
|
|EREGL
|28,64
|1.360.433.133
|% 1,63
|
|TUPRS
|196,10
|1.184.924.641
|% 0,26
|
|GARAN
|11,90
|803.363.450
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,05
|708.530.463
|% 1,00
|
|THYAO
|29,68
|5.170.215.999
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,88
|1.634.013.429
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,33
|288.394.305
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,86
|142.891.871
|% 8,77
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6213
|13,6259
|% 0,21
|
|Euro
|15,4993
|15,5119
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,5022
|18,5950
|% 0,41
|
|Frank
|14,7428
|14,8316
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6202
|3,6384
|% 0,22
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|17,59
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.459
|5.596
|72,46
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,05
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,52
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|-1,43
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 88 artarak (% 0.44 ) 2, 278
-
16:26XU100
Endeks 2, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 23, 550.00 milyon TL de
-
16:26MEGAP
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 444, 012 adet işlem
-
16:26MEGAP
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 444, 012 adet işlem
-
16:25MEGAP
Yüzde 4.73 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 805 adet işlem