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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

17.02.2022 16:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcı Bilgi Formu (2021 getirisi ve portföy dağılımında güncellenmiştir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002385


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,21% |  4,23
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Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.759.495 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.778.297 % 9,93  
BMSCH 8,10 65.586.993 % 9,91  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 13,6213 13,6259 % 0,21  
Euro 15,4993 15,5119 % 0,20  
Sterlin 18,5022 18,5950 % 0,41  
Frank 14,7428 14,8316 % 0,33  
Riyal 3,6202 3,6384 % 0,22  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 17,59  
Altın Gr. 826 826 7,54  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.459 5.596 72,46  
Yarım 2.639 2.707 35,05  
Çeyrek 1.323 1.353 17,52  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,07  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 0,02  
B. Petrol 93,38 93,38 -1,43  
Seans Raporu 16:13
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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