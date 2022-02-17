***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.02.2022 16:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu (2021 getirisi ve portföy dağılımında güncellenmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002387
BIST
17:352.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,17
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:3513,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:3515,4832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:35826,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,45
|Açılış
|: 826,94
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|70.750.552
|% 9,94
|
|ARMDA
|69,75
|10.865.694
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.860.590
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.713.568
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.582.135
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.536.723
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,22
|6.336.041.346
|% -1,28
|
|KRDMD
|11,68
|2.048.661.956
|% -1,60
|
|EREGL
|28,24
|1.762.443.256
|% 0,21
|
|TUPRS
|193,00
|1.324.474.122
|% -1,33
|
|GARAN
|11,84
|1.158.878.429
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|870.339.272
|% 0,00
|
|THYAO
|29,22
|6.336.041.346
|% -1,28
|
|KRDMD
|11,68
|2.048.661.956
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,32
|395.765.561
|% -1,69
|
|BUCIM
|1,86
|180.916.563
|% 8,77
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6021
|13,6057
|% 0,06
|
|Euro
|15,4720
|15,4832
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4890
|18,5817
|% 0,34
|
|Frank
|14,7245
|14,8132
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6131
|3,6313
|% 0,03
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|21,49
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,51
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-2,09
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:48LIDFA
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 223 adet işlem
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, PGSUS
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TAVHL, FROTO
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.71 ) 1, 824
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, ISATR, DESPC, UZERB, BMSCH, ARMDA