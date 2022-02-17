***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.02.2022 16:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu (2021 getirisi ve portföy dağılımında güncellenmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002388
BIST
17:352.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,17
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:3513,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:3515,4832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:35826,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,45
|Açılış
|: 826,94
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:33
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|70.370.096
|% 9,94
|
|ARMDA
|69,75
|10.865.694
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.860.590
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|66.316.439
|% 9,91
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|11.207.596
|% -9,87
|
|EUHOL
|3,20
|1.217.436
|% -5,33
|
|INVEO
|30,90
|47.167.403
|% -5,27
|
|LIDFA
|4,82
|4.473.937
|% -4,93
|
|TAVHL
|39,66
|837.135.080
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|813.511.864
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,32
|395.739.900
|% -1,69
|
|PGSUS
|108,50
|375.765.846
|% -2,25
|
|TKFEN
|24,00
|270.761.935
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,32
|395.739.900
|% -1,69
|
|ODAS
|1,30
|109.317.518
|% -0,76
|
|CEMAS
|1,16
|87.018.271
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,87
|78.278.245
|% 0,54
|
|OSTIM
|1,77
|70.370.096
|% 9,94
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5969
|13,6042
|% 0,05
|
|Euro
|15,4630
|15,4739
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,4890
|18,5817
|% 0,34
|
|Frank
|14,7245
|14,8132
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6131
|3,6313
|% 0,03
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|18,97
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,85
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-2,40
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48LIDFA
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 223 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, PGSUS
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TAVHL, FROTO
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.71 ) 1, 824
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, ISATR, DESPC, UZERB, BMSCH, ARMDA