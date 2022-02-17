***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.02.2022 16:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu (2021 getirisi ve portföy dağılımında güncellenmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002394
BIST
17:032.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:0313,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0132
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:0315,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0202
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:03828,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 10,17
|Açılış
|: 828,67
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|63.605.520
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.317
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.497.856
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.445.536
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EREGL
|28,42
|1.602.945.743
|% 0,85
|
|TUPRS
|194,10
|1.266.661.347
|% -0,77
|
|GARAN
|11,90
|980.705.182
|% 0,51
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,02
|790.239.311
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,33
|359.945.637
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,87
|159.685.903
|% 9,36
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6066
|13,6101
|% 0,10
|
|Euro
|15,4904
|15,5013
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4862
|18,5789
|% 0,32
|
|Frank
|14,7354
|14,8241
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|22,93
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.485
|5.621
|98,37
|
|Yarım
|2.651
|2.719
|47,58
|
|Çeyrek
|1.330
|1.360
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-1,23
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17PRKAB
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 365 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, GARAN
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.49 ) 1, 829
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ARMDA, DESPC, ISATR, BMSCH
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, INTEM, PKENT, AVHOL, KAPLM, DZGYO, ERSU