***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.02.2022 16:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27-09-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu (2021 getirisi ve portföy dağılımında güncellenmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/100
16:332.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,60
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:3313,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0217
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:3315,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:33829,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 11,33
|Açılış
|: 829,64
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,76
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.765.871
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.779.553
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.758.001
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|127.300.569
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.525.745
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.403.456
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,56
|5.493.658.650
|% -0,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.702.449.367
|% -0,34
|
|EREGL
|28,52
|1.447.637.980
|% 1,21
|
|TUPRS
|195,50
|1.217.632.509
|% -0,05
|
|GARAN
|11,89
|870.584.257
|% 0,42
|
|THYAO
|29,56
|5.493.658.650
|% -0,14
|
|YKBNK
|4,04
|732.052.745
|% 0,75
|
|KRDMD
|11,83
|1.702.449.367
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|304.667.523
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,86
|148.281.497
|% 8,77
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6073
|13,6204
|% 0,17
|
|Euro
|15,4968
|15,5068
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,5042
|18,5970
|% 0,42
|
|Frank
|14,7348
|14,8235
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6208
|3,6390
|% 0,24
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|22,16
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,58
|
|Cumhuriyet
|5.495
|5.578
|83,00
|
|Tam
|5.472
|5.609
|85,73
|
|Yarım
|2.645
|2.713
|41,47
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|20,73
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-0,62
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44MARTI
Yüzde 4.28 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 390 adet işlem
-
16:42KONKA
Yüzde 6.14 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 922, 083 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 38 artarak (% 0.15 ) 2, 272
-
16:41XU100
Endeks 2, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 24, 642.00 milyon TL de
-
16:41BUCIM
Yüzde 8.77 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 713, 736 adet işlem