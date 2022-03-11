***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.03.2022 19:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009821
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0670
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1698
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1745
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0593
18:05942,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,02
|Açılış
|: 942,60
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7292
|14,7875
|% -0,45
|
|Euro
|16,0459
|16,1698
|% -1,07
|
|Sterlin
|19,1619
|19,2580
|% -0,94
|
|Frank
|15,7102
|15,8049
|% -1,02
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-12,71
|
|Altın Gr.
|942
|943
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866