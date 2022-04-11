***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.04.2022 14:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019139
BIST
15:482.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 38,59
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:4814,6845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0589
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6701
15:4816,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0217
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9968
15:48928,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,43
|Açılış
|: 928,87
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ISFIN
|4,62
|435.526.879
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.684.275
|% 10,00
|
|ACSEL
|41,26
|61.086.706
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.121.292
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|12.105.243
|% 9,94
|
|MARTI
|1,88
|95.258.628
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,31
|24.876.398
|% -4,96
|
|GZNMI
|39,70
|28.774.082
|% -4,01
|
|KUYAS
|5,60
|8.018.843
|% -3,45
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,30
|4.761.686.472
|% 2,77
|
|GARAN
|13,54
|4.416.345.265
|% 1,80
|
|KRDMD
|16,11
|2.606.457.509
|% 2,22
|
|ASELS
|28,16
|2.389.403.456
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,92
|2.200.439.167
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,68
|1.309.704.161
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,92
|2.200.439.167
|% 5,35
|
|TSKB
|1,71
|684.513.144
|% 7,55
|
|GARAN
|13,54
|4.416.345.265
|% 1,80
|
|ODAS
|2,18
|623.065.415
|% -2,68
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6665
|14,6845
|% -0,40
|
|Euro
|16,0045
|16,0242
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,0808
|19,1765
|% -0,41
|
|Frank
|15,6748
|15,7692
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% -0,38
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|16,79
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.109
|6.261
|24,35
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|11,78
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|-4,40
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02YKBNK
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 441, 476 adet işlem
-
16:01LUKSK
Yüzde 7.95 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 034 adet işlem
-
16:00KLMSN
Yüzde 4.81 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 282 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.54 ) 2, 704
-
15:59XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 46, 115.00 milyon TL de