***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.04.2022 17:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019232
BIST
17:552.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 54,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:5514,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0463
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:5516,0163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:55921,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 921,35
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ISFIN
|4,62
|439.408.575
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.263.729
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|142.217.808
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.267.170
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.499.882
|% 9,98
|
|MARTI
|1,87
|101.108.637
|% -7,88
|
|GZNMI
|39,02
|32.507.133
|% -5,66
|
|CEOEM
|11,32
|28.857.476
|% -4,87
|
|AKFGY
|3,02
|56.702.156
|% -4,43
|
|ATATP
|64,85
|21.340.468
|% -3,93
|
|GARAN
|13,76
|5.891.132.293
|% 3,46
|
|THYAO
|36,38
|5.749.522.481
|% 3,00
|
|KRDMD
|16,22
|3.683.393.778
|% 2,92
|
|YKBNK
|4,97
|2.954.948.623
|% 6,42
|
|ASELS
|27,98
|2.846.782.227
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,75
|1.747.917.053
|% 4,96
|
|YKBNK
|4,97
|2.954.948.623
|% 6,42
|
|TSKB
|1,74
|874.489.524
|% 9,43
|
|GARAN
|13,76
|5.891.132.293
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,17
|424.244.438
|% 6,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6880
|14,6971
|% -0,31
|
|Euro
|16,0008
|16,0163
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,0976
|19,1934
|% -0,32
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9054
|3,9250
|% -0,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,26
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|98,62
|98,62
|-4,16
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem