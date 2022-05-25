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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

25.05.2022 15:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25-05-2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ACD Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032343


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,32% |  31,34
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 5.234.549 % 10,00  
ARCLK 74,40 539.849.278 % 9,98  
GZNMI 31,78 59.117.951 % 9,97  
ALKA 39,34 52.893.742 % 9,95  
MZHLD 57,45 9.794.837 % 9,95  
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16:49 Alış Satış %  
Dolar 16,3587 16,3703 % 1,83  
Euro 17,4581 17,4786 % 1,05  
Sterlin 20,4315 20,5340 % 1,55  
Frank 16,9354 17,0374 % 1,46  
Riyal 4,3490 4,3708 % 1,63  
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16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -19,27  
Altın Gr. 974 974 7,51  
Cumhuriyet 6.474 6.572 65,00  
Tam 6.441 6.603 63,55  
Yarım 3.113 3.194 30,74  
Çeyrek 1.561 1.597 15,37  
Gümüş.Ons 21,80 21,83 -0,30  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,06  
B. Petrol 112 112 0,86  
Seans Raporu 16:49
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