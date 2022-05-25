***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.05.2022 15:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25-05-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACD Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032343
BIST
16:492.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 31,34
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.407
En Düşük
2.384
16:4916,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2945
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3703
En Düşük
16,0430
16:4917,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1820
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4786
En Düşük
17,2406
16:49973,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,70
|Açılış
|: 973,94
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DAGHL
|27,06
|5.234.549
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|539.849.278
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|59.117.951
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|52.893.742
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|9.794.837
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.371.703
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.044.532
|% -9,82
|
|SELVA
|8,53
|33.556.801
|% -9,26
|
|NUGYO
|5,63
|88.934.504
|% -8,16
|
|SEYKM
|7,28
|37.403.243
|% -5,33
|
|SISE
|20,62
|2.360.595.271
|% 4,04
|
|THYAO
|41,98
|2.138.133.637
|% -0,43
|
|GARAN
|14,71
|1.887.932.035
|% -0,67
|
|ASELS
|23,68
|1.343.572.837
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,48
|1.019.707.126
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,48
|1.019.707.126
|% 2,28
|
|HALKB
|5,53
|988.970.657
|% 7,38
|
|EKGYO
|2,60
|411.337.808
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,11
|588.214.850
|% 3,53
|
|GARAN
|14,71
|1.887.932.035
|% -0,67
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3587
|16,3703
|% 1,83
|
|Euro
|17,4581
|17,4786
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,4315
|20,5340
|% 1,55
|
|Frank
|16,9354
|17,0374
|% 1,46
|
|Riyal
|4,3490
|4,3708
|% 1,63
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-19,27
|
|Altın Gr.
|974
|974
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.474
|6.572
|65,00
|
|Tam
|6.441
|6.603
|63,55
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,74
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|15,37
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,86
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:04UNLU
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 932 adet işlem
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17:03VKFYO
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 246 adet işlem
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17:02ESCOM
Yüzde 5.98 oranında artışla 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 040, 578 adet işlem
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 97 artarak (% 1.56 ) 2, 673
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17:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, EKGYO