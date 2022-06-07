***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 12:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11-03-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035178
BIST
15:082.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,76
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
15:0816,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1888
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:0817,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2044
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:08995,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 15,11
|Açılış
|: 995,87
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MARTI
|1,42
|42.493.102
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.091.466
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.693.057
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,80
|45.641.261
|% 9,79
|
|QUAGR
|29,40
|94.062.250
|% 8,89
|
|TOASO
|73,45
|1.342.988.741
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|DOKTA
|25,20
|1.854.604
|% -4,04
|
|KUYAS
|6,95
|41.226.346
|% -4,01
|
|RODRG
|16,31
|1.946.967
|% -3,49
|
|THYAO
|47,94
|2.581.257.708
|% 0,17
|
|SASA
|44,28
|1.986.773.169
|% 0,00
|
|TOASO
|73,45
|1.342.988.741
|% -6,73
|
|SAHOL
|21,22
|1.331.805.728
|% 1,34
|
|KARSN
|7,33
|1.213.800.516
|% 1,10
|
|ODAS
|3,00
|791.048.061
|% 0,00
|
|KARSN
|7,33
|1.213.800.516
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|458.851.436
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|368.959.139
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,94
|703.762.103
|% -0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7544
|16,7622
|% 1,14
|
|Euro
|17,9059
|17,9459
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8822
|20,9869
|% 0,94
|
|Frank
|17,0765
|17,1793
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4561
|4,4784
|% 1,23
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,40
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,26
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,69
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|41,94
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|