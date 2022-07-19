***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.07.2022 14:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11-04-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk değeri değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046388
BIST
14:482.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,91
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
14:4817,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1561
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:4818,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3270
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
14:48970,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,00
|Açılış
|: 970,55
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:48
|POLTK
|678,80
|9.840.018
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.669.092
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.967.997
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.913.215
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|31.155.770
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|30.982.475
|% -3,68
|
|PENTA
|410,90
|31.584.329
|% -3,54
|
|THYAO
|50,60
|2.778.982.455
|% 1,24
|
|SISE
|20,92
|1.153.169.416
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,08
|1.025.385.748
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,52
|935.023.514
|% 2,96
|
|EREGL
|27,68
|761.904.235
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,08
|1.025.385.748
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,52
|935.023.514
|% 2,96
|
|ODAS
|3,54
|678.792.594
|% 1,43
|
|TSKB
|2,20
|173.450.765
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,46
|534.228.583
|% 2,30
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5789
|17,5885
|% 0,90
|
|Euro
|18,0281
|18,0410
|% 1,85
|
|Sterlin
|21,0876
|21,1933
|% 1,35
|
|Frank
|18,1026
|18,2117
|% 1,74
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,63
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|4,95
|
|Altın Gr.
|970
|971
|11,04
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.554
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.194
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,04
|