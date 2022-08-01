***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.08.2022 15:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11-03-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IFY fonun risk değeri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050281
BIST
16:012.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,58
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:0117,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:0118,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1064
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:011.021,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.021,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:01
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.018.038
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.090.388
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.047
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.486.932
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.448.142
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.490.396
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.919.621
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,10
|2.593.062.460
|% 1,39
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|SASA
|46,18
|1.631.059.502
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ASELS
|22,80
|862.717.882
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|664.875.088
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|785.803.741
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|212.851.338
|% 0,00
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9427
|17,9473
|% 0,19
|
|Euro
|18,4053
|18,4273
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,8975
|22,0073
|% 0,69
|
|Frank
|18,8190
|18,9323
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,17
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.850
|16,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,42
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16LUKSK
Yüzde 7.63 oranında artışla 69.15 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 511 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 2, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 26, 334.00 milyon TL de
-
16:14KRPLS
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 109, 981 adet işlem
-
16:13NTGAZ
Yüzde 9.49 oranında artışla 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 243, 062 adet işlem
-
16:12IHGZT
Yüzde 9.09 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 298, 156 adet işlem