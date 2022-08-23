***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.08.2022 11:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19-07-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değerinde Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057726
BIST
11:123.096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 33,95
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:1218,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1281
En Düşük
18,0210
11:1218,0207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:121.014,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.014,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.014,11
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:12
|BFREN
|1.306,80
|12.402.382
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.250.909
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,03
|60.549.605
|% 8,53
|
|YYAPI
|1,42
|51.055.259
|% 7,58
|
|KGYO
|17,63
|13.353.961
|% -6,22
|
|OYLUM
|3,62
|25.993.345
|% -5,48
|
|PSGYO
|4,09
|79.340.203
|% -3,76
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|PRDGS
|3,13
|16.008.531
|% -3,40
|
|THYAO
|68,40
|1.476.276.393
|% 0,96
|
|YKBNK
|5,97
|1.102.696.289
|% 3,11
|
|AKBNK
|11,09
|1.078.869.024
|% 3,07
|
|EREGL
|29,84
|843.026.397
|% 1,36
|
|GARAN
|21,88
|822.411.597
|% 4,19
|
|EKGYO
|3,89
|748.848.859
|% 0,26
|
|YKBNK
|5,97
|1.102.696.289
|% 3,11
|
|ALBRK
|2,20
|278.372.515
|% 5,26
|
|AKBNK
|11,09
|1.078.869.024
|% 3,07
|
|ISCTR
|7,87
|722.898.011
|% 5,50
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1228
|18,1274
|% 0,34
|
|Euro
|18,0133
|18,0207
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,2682
|21,3749
|% 0,45
|
|Frank
|18,7063
|18,8190
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8119
|4,8360
|% 0,43
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.828
|6.886
|4,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,07
|
|B. Petrol
|97,26
|97,26
|0,78
|