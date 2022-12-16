***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.12.2022 11:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087808
BIST
11:385.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,90
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.181
11:3818,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:3819,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0557
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:381.065,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.065,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ARASE
|255,20
|20.029.627
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.009.332
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.239.578
|% 9,96
|
|RODRG
|33,82
|4.308.499
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|83.049.227
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|144.759.312
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.861.636
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|27,34
|2.334.224.955
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,71
|2.272.022.987
|% 2,09
|
|EKGYO
|8,15
|2.262.328.947
|% 3,43
|
|THYAO
|139,60
|2.051.922.421
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,94
|1.773.069.992
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,15
|2.262.328.947
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,09
|697.083.069
|% 6,19
|
|VAKBN
|11,71
|2.272.022.987
|% 2,09
|
|YKBNK
|11,94
|1.773.069.992
|% 0,84
|
|TSKB
|4,88
|624.368.003
|% 5,17
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6495
|18,6546
|% 0,06
|
|Euro
|19,8637
|19,8743
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6082
|22,7216
|% -0,12
|
|Frank
|20,0204
|20,1410
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.199
|7.249
|-9,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,25
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|-0,95
|
Seans Raporu
11:36
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