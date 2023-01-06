***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2023 08:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094575
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
18:0519,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
18:051.109,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.109,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNICA
|25,50
|149.787.641
|% 0,00
|
|TERA
|23,32
|344.810.975
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,97
|51.111.655
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,00
|25.723.931
|% 0,00
|
|YGYO
|2,00
|26.351.158
|% 0,00
|
|SNICA
|25,50
|149.787.641
|% 0,00
|
|TERA
|23,32
|344.810.975
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,97
|51.111.655
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,00
|25.723.931
|% 0,00
|
|YGYO
|2,00
|26.351.158
|% 0,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% 0,00
|
|THYAO
|135,20
|10.783.047.789
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% 0,00
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% 0,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.595.552
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7646
|18,7792
|% 0,08
|
|Euro
|19,7447
|19,7702
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,2987
|22,4105
|% 0,05
|
|Frank
|19,9488
|20,0690
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9789
|5,0039
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,94
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.532
|7.608
|20,00
|
|Yarım
|3.648
|3.719
|10,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,06
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:39XU100
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