***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2023 08:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094577
BIST
10:525.031
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -85,86
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5218,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5219,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0320
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:521.110,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.110,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:50
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.129,00
|122.819.675
|% 6,52
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|98,60
|34.215.217
|% 4,12
|
|EYGYO
|18,56
|113.004.360
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|GLRYH
|9,74
|19.146.769
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,62
|7.835.112
|% -9,85
|
|THYAO
|133,10
|2.796.205.315
|% -1,55
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|ASELS
|57,10
|1.532.781.202
|% -3,06
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|ENKAI
|30,16
|1.117.506.291
|% -2,84
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|YKBNK
|10,08
|661.727.648
|% -3,82
|
|KRDMD
|17,30
|999.734.737
|% -3,89
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,64
|124.881.753
|% -3,30
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7851
|18,7898
|% 0,14
|
|Euro
|19,7743
|19,7952
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,2826
|22,3944
|% -0,03
|
|Frank
|19,9617
|20,0819
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,11
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.111
|4,46
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.543
|7.614
|26,00
|
|Yarım
|3.653
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|0,12
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|