***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2023 08:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094578
BIST
10:515.028
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -88,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5118,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5119,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:511.110,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.110,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:51
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.220,00
|129.712.781
|% 8,10
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|99,00
|39.449.641
|% 4,54
|
|EYGYO
|18,56
|113.004.360
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,60
|8.534.524
|% -9,92
|
|ULUFA
|6,75
|9.477.084
|% -9,64
|
|THYAO
|134,40
|2.924.748.678
|% -0,59
|
|EREGL
|39,22
|2.144.106.409
|% -2,15
|
|ASELS
|57,75
|1.586.462.852
|% -1,95
|
|EKGYO
|8,52
|1.259.864.911
|% 0,47
|
|ENKAI
|30,52
|1.167.089.706
|% -1,68
|
|EKGYO
|8,52
|1.259.864.911
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,15
|688.629.608
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,47
|1.040.987.112
|% -2,94
|
|EREGL
|39,22
|2.144.106.409
|% -2,15
|
|SKBNK
|2,64
|124.881.753
|% -3,30
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7843
|18,7897
|% 0,14
|
|Euro
|19,7762
|19,7973
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,2845
|22,3963
|% -0,02
|
|Frank
|19,9643
|20,0845
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9825
|5,0075
|% 0,11
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|