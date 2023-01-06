***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2023 08:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094585
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
18:0519,7505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0139
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7309
18:051.109,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.109,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7673
|18,7763
|% 0,06
|
|Euro
|19,7380
|19,7505
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,3074
|22,4192
|% 0,09
|
|Frank
|19,9646
|20,0848
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9796
|5,0046
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,79
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,47
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.538
|7.613
|25,00
|
|Yarım
|3.650
|3.721
|12,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|79,54
|79,54
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:49
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
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17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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