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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

06.01.2023 08:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094589


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Önceki Kapanış :  5.116  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 55,60 271.884 % 9,99  
BFREN 6.129,00 122.819.675 % 6,52  
CASA 185,00 114.515 % 6,51  
TETMT 268,90 1.743.181 % 6,16  
EGGUB 98,60 34.215.217 % 4,12  
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10:50 Alış Satış %  
Dolar 18,7851 18,7898 % 0,14  
Euro 19,7743 19,7952 % 0,16  
Sterlin 22,2826 22,3944 % -0,03  
Frank 19,9617 20,0819 % 0,01  
Riyal 4,9828 5,0078 % 0,11  
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10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 5,56  
Altın Gr. 1.110 1.111 4,46  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.543 7.614 26,00  
Yarım 3.653 3.722 13,00  
Çeyrek 1.832 1.861 7,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,48 0,22  
Gümüş Gr. 14,13 14,15 0,12  
B. Petrol 78,87 78,87 0,18  
Seans Raporu 10:50
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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