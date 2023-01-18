***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.01.2023 11:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102918
BIST
11:285.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 76,68
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.408
En Düşük
5.337
11:2818,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:2820,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1224
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:281.155,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.155,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ONCSM
|49,76
|1.264.004
|% 9,99
|
|ARMDA
|371,40
|25.277.673
|% 9,98
|
|FLAP
|14,54
|26.759.791
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.486.096
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|269.692
|% -2,56
|
|ADEL
|119,40
|3.429.544
|% -2,37
|
|DERHL
|6,64
|15.370.925
|% -2,35
|
|THYAO
|150,20
|4.827.495.589
|% 1,90
|
|EREGL
|41,18
|3.254.714.865
|% 0,68
|
|ASELS
|63,45
|3.184.063.251
|% 7,72
|
|KOZAL
|582,90
|2.008.349.688
|% 4,80
|
|KRDMD
|19,63
|1.645.824.209
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,59
|1.265.209.607
|% 0,00
|
|ODAS
|9,29
|809.761.326
|% 5,09
|
|PETKM
|18,68
|1.585.182.130
|% 1,41
|
|KRDMD
|19,63
|1.645.824.209
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,91
|795.223.076
|% 1,23
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7873
|18,8028
|% 0,19
|
|Euro
|20,3747
|20,3856
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,0999
|23,2157
|% 0,51
|
|Frank
|20,4389
|20,5620
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,09
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|3,64
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.844
|7.904
|20,00
|
|Yarım
|3.822
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,64
|0,19
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|0,88
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Seans Raporu
11:28
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