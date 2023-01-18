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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

18.01.2023 11:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102918


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,44% |  76,68
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Önceki Kapanış :  5.315  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 49,76 1.264.004 % 9,99  
ARMDA 371,40 25.277.673 % 9,98  
FLAP 14,54 26.759.791 % 9,98  
BEYAZ 22,50 20.486.096 % 9,97  
VKING 39,50 546.522 % 9,97  
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11:28 Alış Satış %  
Dolar 18,7873 18,8028 % 0,19  
Euro 20,3747 20,3856 % 0,62  
Sterlin 23,0999 23,2157 % 0,51  
Frank 20,4389 20,5620 % 0,80  
Riyal 4,9876 5,0126 % 0,09  
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11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 3,64  
Altın Gr. 1.154 1.154 2,24  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.844 7.904 20,00  
Yarım 3.822 3.868 10,00  
Çeyrek 1.917 1.934 5,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 0,31  
Gümüş Gr. 14,61 14,64 0,19  
B. Petrol 86,80 86,80 0,88  
Seans Raporu 11:28
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