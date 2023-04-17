***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.04.2023 14:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139224
BIST
16:025.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,60
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0219,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0221,2740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:021.246,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.246,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.980.445
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.682.561
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.050.020
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|131.558.289
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.299.657
|% -10,00
|
|IMASM
|404,00
|91.620.777
|% -8,29
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|PAMEL
|242,20
|34.516.073
|% -7,91
|
|DGGYO
|34,76
|19.820.426
|% -7,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.680.359.582
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.682.561
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,54
|1.186.557.759
|% 4,01
|
|EREGL
|35,44
|1.178.123.170
|% -0,73
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.513.540
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|950.483.616
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.374.024
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,24
|711.211.835
|% -0,19
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3811
|19,3834
|% 0,17
|
|Euro
|21,2556
|21,2672
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,9888
|24,1091
|% 0,16
|
|Frank
|21,5608
|21,6907
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1511
|5,1770
|% 0,15
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-2,98
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|0,42
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.774
|8.856
|65,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,04
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|-0,59
|