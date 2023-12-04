***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.12.2023 13:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221912
BIST
'
14:558.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,82
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
14:5528,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0234
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
14:5531,4412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0194
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
14:551.925,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.925,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EKOS
|33,00
|127.352.346
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|43.826.938
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|98.153.906
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.216.216
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|376.095.343
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,64
|1.026.931.531
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|6.575.167
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.856,00
|312.104.420
|% -9,46
|
|THYAO
|262,25
|6.506.706.002
|% 0,58
|
|TUPRS
|154,40
|2.380.344.297
|% 0,72
|
|SASA
|52,90
|2.309.309.336
|% 1,15
|
|BINHO
|315,75
|2.047.101.479
|% 9,92
|
|ISCTR
|22,10
|1.777.785.610
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,36
|904.094.173
|% 0,14
|
|ODAS
|11,40
|1.239.993.408
|% 5,46
|
|ISCTR
|22,10
|1.777.785.610
|% 0,18
|
|YKBNK
|19,81
|1.516.173.992
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,02
|376.925.789
|% -0,59
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9114
|28,9194
|% 0,08
|
|Euro
|31,4279
|31,4412
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,5647
|36,7481
|% -0,13
|
|Frank
|33,0114
|33,2103
|% -0,28
|
|Riyal
|7,6854
|7,7239
|% 0,07
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|933,07
|934,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,29
|991,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,25
|78,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.070,65
|2.070,92
|% 0,66
|