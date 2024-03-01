***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2024 16:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253759
BIST
'
17:529.116
En Düşük
|Değişim
|: -0,84%
|| -77,34
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5231,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1291
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5233,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0916
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:522.063,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,60
|Açılış
|: 2.063,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.638.363
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.677.018
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|232.138.609
|% -10,00
|
|ERSU
|30,78
|74.284.154
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.860.002
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|477.078.284
|% -9,93
|
|ISGSY
|27,92
|133.670.241
|% -9,06
|
|EREGL
|46,08
|7.841.349.955
|% 1,23
|
|REEDR
|76,10
|5.687.064.392
|% 9,97
|
|MIATK
|82,30
|5.659.011.650
|% 5,11
|
|KONTR
|288,75
|4.963.222.658
|% 0,61
|
|THYAO
|278,25
|4.717.297.566
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,29
|2.192.099.197
|% 1,71
|
|ODAS
|10,65
|1.828.972.267
|% 5,55
|
|EREGL
|46,08
|7.841.349.955
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,80
|1.806.131.505
|% -2,70
|
|ZOREN
|5,54
|792.359.813
|% -1,77
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3565
|31,3626
|% 0,41
|
|Euro
|33,9415
|33,9583
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,4127
|39,6104
|% 0,26
|
|Frank
|35,1392
|35,3509
|% -0,11
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|873,61
|876,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,75
|947,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,26
|83,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,68
|2.050,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606