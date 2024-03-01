***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2024 16:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253761
BIST
'
17:529.116
En Düşük
|Değişim
|: -0,84%
|| -77,34
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5231,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1312
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5233,9515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0848
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:522.063,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,42
|Açılış
|: 2.063,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|FLAP
|15,98
|424.854.365
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.793.504
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|74.746.193
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.861.351
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|477.394.576
|% -9,93
|
|NETAS
|85,65
|234.562.678
|% -9,84
|
|ISGSY
|28,00
|134.146.895
|% -8,79
|
|EREGL
|46,12
|7.853.920.348
|% 1,32
|
|REEDR
|76,10
|5.688.513.717
|% 9,97
|
|MIATK
|82,30
|5.673.412.974
|% 5,11
|
|KONTR
|288,50
|5.012.424.763
|% 0,52
|
|THYAO
|278,25
|4.748.827.624
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,31
|2.198.466.102
|% 1,89
|
|ODAS
|10,66
|1.834.289.495
|% 5,65
|
|EREGL
|46,12
|7.853.920.348
|% 1,32
|
|ISCTR
|10,78
|1.812.898.239
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,55
|797.762.489
|% -1,60
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3575
|31,3635
|% 0,42
|
|Euro
|33,9288
|33,9420
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,4093
|39,6070
|% 0,25
|
|Frank
|35,1429
|35,3547
|% -0,10
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|870,73
|873,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,83
|944,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,14
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606