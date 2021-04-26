***ISY* *IYP* *MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2021 16:11
***ISY******IYP******MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Özel Durum Açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930901
BIST
17:521.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 24,26
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:528,2975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0713
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:5210,0260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1136
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:52474,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,65
|Açılış
|: 474,61
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TRILC
|40,48
|44.487.153
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.587.201
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.275.100
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.537.051
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.454
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|55.878.394
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.688.196
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.242.303
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,23
|1.454.969.239
|% 6,89
|
|THYAO
|11,67
|1.056.918.238
|% 3,55
|
|GWIND
|5,68
|1.000.166.208
|% 2,16
|
|GARAN
|7,08
|907.315.196
|% 0,14
|
|PETKM
|6,48
|906.216.345
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,09
|388.938.073
|% 0,48
|
|GWIND
|5,68
|1.000.166.208
|% 2,16
|
|PETKM
|6,48
|906.216.345
|% 3,02
|
|GARAN
|7,08
|907.315.196
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,10
|765.055.816
|% 1,87
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2907
|8,2975
|% -0,85
|
|Euro
|10,0151
|10,0260
|% -1,12
|
|Sterlin
|11,5009
|11,5586
|% -0,70
|
|Frank
|9,0450
|9,0994
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2068
|2,2178
|% -0,81
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,66
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,76
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında