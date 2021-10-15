***ISY* *OZBAL*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2021 17:24
***ISY******OZBAL*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-10-2021
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
OZBAL Pay Sahipliği Oranı
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2021 6.455.000 0 6.455.000 3.912.000 10.367.000 % 8,9071 % 8,9071 % 23,60428 % 23,60428
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971065
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
18:0510,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0326
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
18:05524,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,95
|Açılış
|: 524,28
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|PEKGY
|0,92
|33.663.525
|% -3,16
|
|FLAP
|2,50
|58.629.302
|% 8,23
|
|TURSG
|4,96
|108.358.367
|% 1,02
|
|HDFGS
|2,70
|40.156.342
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2252
|9,2301
|% 0,57
|
|Euro
|10,7002
|10,7059
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,6546
|12,7181
|% 1,09
|
|Frank
|9,9457
|10,0056
|% 0,45
|
|Riyal
|2,4524
|2,4647
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,50
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,75
|