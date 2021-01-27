***ISY* *YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.01.2021 11:53
***ISY******YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Katılım Şemsiye Fon İç Tüzük değişikliği ve İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904595
BIST
13:111.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.530
13:117,3651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:118,9347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:11436,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 436,90
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:11
|LUKSK
|48,44
|4.657.843
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|50.551.151
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|61.401.923
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ORMA
|16,40
|217.630
|% -9,89
|
|ODAS
|4,09
|975.481.376
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,53
|905.490.974
|% -0,39
|
|GARAN
|9,43
|748.810.525
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,04
|719.974.306
|% 2,03
|
|KARSN
|4,94
|596.537.362
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,53
|905.490.974
|% -0,39
|
|ODAS
|4,09
|975.481.376
|% 3,54
|
|TSKB
|1,94
|276.537.337
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,53
|212.716.946
|% 2,00
|
|DOHOL
|3,94
|507.118.318
|% -2,48
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3604
|7,3651
|% 0,29
|
|Euro
|8,9307
|8,9347
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1249
|% 0,15
|
|Frank
|8,2522
|8,3019
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% 0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,56
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.881
|2.953
|-17,79
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-8,60
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|0,31
|