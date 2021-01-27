***ISY* *YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY******YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [YCY]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKatılım Şemsiye Fon İç Tüzük değişikliği ve İç Tüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904595BIST