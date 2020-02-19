***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 11:17
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820032
BIST
12:47119.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -54,03
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.435
12:476,0626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0588
12:476,5499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:47313,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,92
|Açılış
|: 313,80
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,43
|414.852.721
|% 16,67
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|FENER
|17,88
|191.465.042
|% 10,37
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|TSPOR
|7,10
|352.724.806
|% 9,40
|
|VERTU
|6,60
|23.087.262
|% -19,90
|
|GLBMD
|2,56
|4.347.981
|% -9,54
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,73
|787.724.932
|% 5,37
|
|ASELS
|29,14
|477.944.390
|% -0,14
|
|THYAO
|14,93
|475.200.874
|% -0,67
|
|BJKAS
|3,43
|414.852.721
|% 16,67
|
|TSPOR
|7,10
|352.724.806
|% 9,40
|
|GSRAY
|3,73
|787.724.932
|% 5,37
|
|CEMAS
|1,31
|187.480.748
|% 1,55
|
|BJKAS
|3,43
|414.852.721
|% 16,67
|
|MNDRS
|1,92
|220.938.044
|% -3,52
|
|ODAS
|2,29
|230.630.629
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8688
|7,9083
|% 0,06
|
|Frank
|6,1384
|6,1754
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,68
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,64
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,50
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,42
|