ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,0147
|8,0549
|% 1,32
|Frank
|6,5873
|6,6270
|% 2,00
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
|Altın Gr.
|328
|329
|0,81
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,45
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,07
|B. Petrol
|36,97
|36,97
|-8,30
Seans Raporu
- 17:59PINSU Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 280 adet işlem
- 17:58IEYHO Yüzde -9.68 oranında düşüşle 0.56 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 631, 147 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
- 17:57TGSAS Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
- 17:56TEKTU Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem