***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:38
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828031
BIST
12:4995.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.490,83
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:496,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0534
|Açılış
|: 6,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:496,9981
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0748
|Açılış
|: 6,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:49319,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,69
|Açılış
|: 319,67
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.822.453
|% 9,28
|
|CLEBI
|67,70
|2.793.606
|% 9,19
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,07
|3.320.606
|% -15,22
|
|ECZYT
|9,81
|21.877.346
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,94
|508.682.259
|% 2,38
|
|THYAO
|8,84
|447.462.301
|% 4,25
|
|GARAN
|9,15
|264.469.025
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,21
|180.396.541
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.376.692
|% 1,50
|
|IHLGM
|0,89
|81.122.743
|% -1,11
|
|ODAS
|1,31
|119.897.251
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|180.396.541
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.376.692
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|76.442.264
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8790
|7,9185
|% -0,40
|
|Frank
|6,6076
|6,6474
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6658
|1,6741
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,50
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,95
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,46
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,70
|34,70
|1,48
|