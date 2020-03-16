***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:50
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829135
BIST
11:1891.356
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -4.248,86
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:186,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3690
En Düşük
6,2780
11:187,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1065
|Açılış
|: 7,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1400
En Düşük
6,9931
11:18313,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,41
|Açılış
|: 313,86
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|3.766.797
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,80
|1.942.091
|% 6,44
|
|RTALB
|2,88
|24.539.121
|% 5,49
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|23,98
|206.844.319
|% -5,81
|
|THYAO
|8,69
|161.937.741
|% -4,92
|
|GARAN
|8,52
|127.841.147
|% -5,44
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|55.872.408
|% -3,62
|
|IHLGM
|0,91
|32.951.093
|% -4,21
|
|ODAS
|1,31
|47.036.011
|% -5,07
|
|YKBNK
|2,13
|55.872.408
|% -3,62
|
|GSRAY
|1,86
|44.394.969
|% -8,82
|
|KRDMD
|1,97
|45.164.960
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8302
|7,8695
|% 1,06
|
|Frank
|6,7150
|6,7555
|% 1,34
|
|Riyal
|1,6909
|1,6994
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|3,05
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,09
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,86
|2,87
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,23
|32,23
|-1,62
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