***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:10
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830956
BIST
13:0087.795
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 2.599,33
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:006,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0391
|Açılış
|: 6,5105
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:006,9810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:00315,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 5,31
|Açılış
|: 315,33
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|68.816
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|4.225
|% 10,00
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,12
|7.023.282
|% -2,50
|
|ULUSE
|27,02
|160.237
|% -2,10
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|SELGD
|1,20
|79.157
|% -1,64
|
|GARAN
|7,77
|362.149.619
|% 2,51
|
|THYAO
|8,15
|228.870.994
|% 2,64
|
|ASELS
|21,64
|227.356.834
|% 2,56
|
|TSPOR
|2,20
|139.931.561
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,09
|129.879.011
|% 8,04
|
|ODAS
|1,23
|91.535.048
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,20
|139.931.561
|% 0,46
|
|YKBNK
|1,95
|121.714.026
|% 2,63
|
|GARAN
|7,77
|362.149.619
|% 2,51
|
|ISFIN
|3,09
|129.879.011
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6243
|7,6625
|% 1,74
|
|Frank
|6,5915
|6,6312
|% -0,29
|
|Riyal
|1,7245
|1,7331
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|36,96
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.091
|2.145
|37,14
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|17,97
|
|Çeyrek
|507
|519
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,91
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,15
|
|B. Petrol
|30,39
|30,39
|1,92
|