***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 16:42
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831060
BIST
18:0085.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 491,92
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:006,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:007,0212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
18:00314,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,05
|Açılış
|: 314,07
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|100.668.031
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|15.887.237
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.231.197
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|20.913.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|412,50
|189.010
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|TSPOR
|1,99
|237.709.501
|% -9,13
|
|ISYAT
|2,76
|176.221.650
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,60
|35.418.481
|% -5,44
|
|BIMAS
|50,00
|179.832.499
|% -4,21
|
|GARAN
|7,47
|869.283.163
|% -1,45
|
|THYAO
|7,99
|545.052.207
|% 0,63
|
|ASELS
|21,36
|452.757.883
|% 1,23
|
|ECILC
|3,32
|257.740.789
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|254.707.269
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|254.707.269
|% 0,53
|
|GARAN
|7,47
|869.283.163
|% -1,45
|
|TSPOR
|1,99
|237.709.501
|% -9,13
|
|ODAS
|1,23
|134.126.732
|% 4,24
|
|ISFIN
|3,05
|250.937.853
|% 6,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7354
|7,7742
|% 3,22
|
|Frank
|6,6349
|6,6749
|% 0,37
|
|Riyal
|1,7346
|1,7433
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|23,18
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,70
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,16
|28,16
|-0,31
|
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