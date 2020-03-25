***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:01
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831907
BIST
12:5990.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.417,02
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
12:596,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
12:596,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
12:59334,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,34
|Açılış
|: 334,65
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RHEAG
|1,43
|731.807
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|38.843.511
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|694.170
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.314.717
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|409.842
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,00
|7.426.381
|% -5,72
|
|ARSAN
|2,38
|9.746.828
|% -4,42
|
|MRDIN
|5,15
|7.393.119
|% -3,74
|
|THYAO
|8,80
|626.330.397
|% 6,15
|
|ASELS
|23,72
|597.643.703
|% 3,85
|
|GARAN
|7,83
|517.689.700
|% 3,30
|
|ISFIN
|3,00
|193.300.518
|% 1,35
|
|YKBNK
|1,93
|174.753.385
|% 1,58
|
|ODAS
|1,29
|120.592.487
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,93
|174.753.385
|% 1,58
|
|THYAO
|8,80
|626.330.397
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,16
|79.895.228
|% 0,87
|
|KRDMD
|1,98
|133.652.951
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6245
|7,6627
|% 1,38
|
|Frank
|6,5091
|6,5483
|% -0,00
|
|Riyal
|1,6982
|1,7067
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|1,77
|
|Altın Gr.
|332
|334
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,47
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,04
|
|B. Petrol
|27,27
|27,27
|0,12
|