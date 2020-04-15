***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:20
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838024
BIST
14:1396.450
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -2.099,77
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:136,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:137,5047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:13380,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,42
|Açılış
|: 380,18
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.788.273
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,57
|110.868.243
|% 9,87
|
|SANFM
|7,91
|11.966.337
|% 9,86
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|KSTUR
|24,80
|9.158
|% -7,67
|
|PRZMA
|3,63
|24.177.721
|% -7,40
|
|PGSUS
|60,30
|1.475.548.132
|% -2,11
|
|IHLGM
|1,04
|127.770.323
|% -5,45
|
|DOCO
|412,00
|124.583.365
|% -6,79
|
|EKGYO
|1,20
|112.905.879
|% -2,44
|
|ULUUN
|6,57
|110.868.243
|% 9,87
|
|IHLGM
|1,04
|127.770.323
|% -5,45
|
|EKGYO
|1,20
|112.905.879
|% -2,44
|
|ODAS
|1,44
|82.820.624
|% -3,36
|
|KUYAS
|1,64
|77.058.917
|% 3,14
|
|ADESE
|1,18
|47.437.011
|% -4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5690
|8,6120
|% -0,13
|
|Frank
|7,0926
|7,1353
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,48
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|12,00
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,30
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|5,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|-1,16
|