***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:59
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927289
BIST
13:131.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -16,72
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:138,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:139,6977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0190
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:13452,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,44
|Açılış
|: 452,61
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MTRKS
|49,56
|5.714.417
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|941.218
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.779.124
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.836.249
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.651.007
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.885.861
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,76
|567.763.963
|% 2,20
|
|FENER
|33,78
|449.622.695
|% 7,92
|
|GARAN
|6,62
|378.408.062
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,00
|352.871.820
|% 0,09
|
|NTGAZ
|13,78
|316.637.827
|% -7,39
|
|TSKB
|1,28
|201.673.687
|% -4,48
|
|EKGYO
|1,76
|264.796.881
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,04
|187.164.200
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,53
|206.707.934
|% -0,28
|
|GARAN
|6,62
|378.408.062
|% 0,00
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1389
|8,1494
|% 0,00
|
|Euro
|9,6861
|9,6977
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,1777
|11,2338
|% 0,10
|
|Frank
|8,7712
|8,8240
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,02
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,04
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-7,09
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-3,43
|
|Çeyrek
|724
|740
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|