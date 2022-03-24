***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 13:46
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012598
BIST
13:482.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,23
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
13:4814,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0352
|Açılış
|: 14,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8661
En Düşük
14,7947
13:4816,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0650
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4100
En Düşük
16,2775
13:48929,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,27
|Açılış
|: 929,20
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,70
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ULUSE
|70,45
|13.469.147
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|62.410.834
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|39.893.431
|% 9,95
|
|SEYKM
|7,01
|54.386.994
|% 9,36
|
|YYAPI
|1,14
|25.772.656
|% 8,57
|
|PKENT
|232,40
|7.706.384
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|43.614.766
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,77
|54.193.486
|% -7,82
|
|KAPLM
|63,30
|13.046.761
|% -6,91
|
|EKGYO
|2,24
|236.755.943
|% -4,27
|
|KRDMD
|15,87
|2.236.755.770
|% 3,52
|
|THYAO
|28,06
|1.262.401.260
|% -0,14
|
|EREGL
|33,66
|1.071.653.881
|% 0,48
|
|GARAN
|12,04
|987.459.303
|% -1,07
|
|SISE
|14,16
|695.441.644
|% 0,07
|
|KRDMD
|15,87
|2.236.755.770
|% 3,52
|
|DOHOL
|3,22
|406.870.984
|% -2,72
|
|YKBNK
|3,92
|489.892.001
|% -2,49
|
|EKGYO
|2,24
|236.755.943
|% -4,27
|
|GARAN
|12,04
|987.459.303
|% -1,07
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8562
|14,8599
|% 0,21
|
|Euro
|16,3714
|16,3966
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5330
|19,6310
|% -0,04
|
|Frank
|15,8723
|15,9680
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,05
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,05
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|37,00
|
|Tam
|6.129
|6.281
|35,28
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|17,07
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,28
|