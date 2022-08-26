***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:37
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058622
BIST
17:483.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -9,49
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
17:4818,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:4818,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:481.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,54
|Açılış
|: 1.019,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PRZMA
|4,29
|7.394.439
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.322.686.678
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.411.282
|% 9,99
|
|HEDEF
|9,71
|60.139.862
|% 9,97
|
|PAMEL
|145,00
|51.676.627
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|71.113.623
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.924.991
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|87.836.039
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,26
|8.035.748.305
|% 2,34
|
|YKBNK
|6,90
|7.280.515.373
|% 5,18
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|THYAO
|67,40
|5.776.163.404
|% -4,13
|
|GARAN
|24,88
|5.328.854.045
|% -3,42
|
|EKGYO
|3,96
|4.217.778.983
|% 3,13
|
|YKBNK
|6,90
|7.280.515.373
|% 5,18
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|AKBNK
|12,26
|8.035.748.305
|% 2,34
|
|ALBRK
|2,63
|900.460.933
|% 2,73
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1762
|18,1852
|% 0,12
|
|Euro
|18,2129
|18,2254
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4139
|21,5213
|% -0,11
|
|Frank
|18,8362
|18,9496
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8250
|4,8492
|% 0,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-19,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.816
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.321
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,66
|98,66
|-0,68
|
Seans Raporu
17:48
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17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL